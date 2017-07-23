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Патриархия Грузии: Призываем руководителей «Марша грузин» и «Европейской Грузии» воздержаться от запланированной акции
23.07.2017 18:30
Патриархия Грузии распространяет заявление в связи с запланированными сегодня протестными акциями.
«Как нам стало известно, сегодня в Тбилиси создалась угроза противостояния между членами общества.
Призываем руководителей «Марша грузин» и «Европейской Грузии – Движения за свободу» воздержаться от запланированной акции, чтобы избежать непредвиденных последствий», - говорится в заявлении.
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