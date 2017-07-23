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Трамп поддерживает новые антироссийские санкции
23.07.2017 19:26
Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Накануне стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского Конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте Конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей и сенате.
"Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу.
Еврокомиссия уже назвала проект односторонними действиями Вашингтона, и полагает, что он может привести к масштабным неизбирательным и непредвиденным последствиям.
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