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Трамп поддерживает новые антироссийские санкции


23.07.2017   19:26
Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Накануне стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского Конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте Конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей и сенате.

"Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу.

Еврокомиссия уже назвала проект односторонними действиями Вашингтона, и полагает, что он может привести к масштабным неизбирательным и непредвиденным последствиям.






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