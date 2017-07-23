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Конгресс США согласовал новый пакет санкций против Кремля


23.07.2017   19:35
Представители обеих палат Конгресса США, наперекор пожеланиям Белого дома, согласовали в субботу объемный пакет новых санкций против Кремля, которые вводятся в ответ на агрессивную политику России в отношении соседних стран и вмешательство в прошлогоднюю избирательную кампанию в Америке.

Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии.

Сенаторы пошли на уступку коллегам в нижней палате, согласившись включить в окончательный текст документа некоторые послабления в отношении американских энергокомпаний, имеющих деловые интересы в России.

Предлагаемая мера существенно ограничивает президента в возможностях единолично отменять или приостановливать действие санкций. Таким образом Дональд Трамп вскоре может оказаться перед крайне неприятной дилеммой: наложить вето на законопроект и подвергнуться еще большей критике за потворствование России или подписать его, признав поражение по важнейшему внешнеполитическому вопросу. Сделать выбор в пользу вето Трампу будет очень сложно еще и потому, что законопроект, наряду с антироссийскими, предусматривает применение дополнительных штрафных мер к Ирану и Северной Корее, - двум странам, к которым Белый дом питает резкую антипатию.

«Подавляющее большинство членов Конгресса намерены направить послание Владимиру Путину от лица американского народа и союзников США, и нам нужно в этом содействие президента Трампа», - заявил заместитель председателя Комитета Сената по международным делам, демократ Бенджамин Кардин.






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