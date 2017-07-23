ЕС призвал США скоординировать новые санкции против РФ

23.07.2017 19:36 Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.



Об этом сообщила в субботу лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выразив, однако, опасение, что включение в документ нового пункта о КНДР может вызвать процедурную задержку с его принятием.



Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь в ходе "интенсивной дискуссии", и выразил надежду, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект, а президент Дональд Трамп поддержит стремление законодателей проводить в отношении России более жесткую политику.



Европейский Союз призвал Соединенные Штаты координировать с партнерами по "Группе семи" новые ограничительные меры в отношении России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

