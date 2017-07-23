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ЕС призвал США скоординировать новые санкции против РФ
23.07.2017 19:36
Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
Об этом сообщила в субботу лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выразив, однако, опасение, что включение в документ нового пункта о КНДР может вызвать процедурную задержку с его принятием.
Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь в ходе "интенсивной дискуссии", и выразил надежду, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект, а президент Дональд Трамп поддержит стремление законодателей проводить в отношении России более жесткую политику.
Европейский Союз призвал Соединенные Штаты координировать с партнерами по "Группе семи" новые ограничительные меры в отношении России.
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