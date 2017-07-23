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Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Израиль


23.07.2017   20:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 24-25 июля посетит с официальным визитом Израиль. Как сообщили «IPN» в пресс-службе администрации правительства, официальный визит глава правительства Грузии начнет со встречи с глазу на глаз с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ.

Запланирована встреча Георгия Квирикашвили с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином и председателем Кнессета Юлием Эдельштейном, а также лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом.
Премьер также проведет встречи с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и представителями грузинской диаспоры.

В рамках официального визита, премьер-министр Грузии почтит память жертв Холокоста, а также посетит Крестовый монастырь в Иерусалиме.

В составе делегации Грузии – вице-премьер, министр иностранных Дел Михаил Джанелидзе и советник премьер-министра по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе.






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