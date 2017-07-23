Квирикашвили: Секуляризм неуместен в современной Грузии

23.07.2017 20:53 Премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал «уникальной», сформировавшуюся в Грузии модель отношений власти и церкви. Премьер считает «неуместным» для современной Грузии положение, при котором правительство будет существовать отдельно от церкви. Вместе с тем он отметил, что обе институции являются независимыми.



Соответствующее заявление Квирикашвили сделал в ходе церемония открытия гостиницы, построенной в селе Сно на пожертвования прихожан. На мероприятии присутствовал и сам патриарх, а также президент Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.



«Несмотря на то, что сегодня государство и церковь являются независимыми, секуляризм в его классическом смысле неуместен в Грузии. Я считаю, что в нашем государстве существует модель, которая является уникальной в мире», — заявил глава правительства.



Он добавил, что церковь обладает огромной силой, благодаря которой грузинский народ на протяжении веков сумел сохранить свою идентичность.



«У православной веры не только религиозное назначение. Наша государственность, наша церковь так переплетены друг с другом, как крест Святой Нино был перевязан ее косой», — заявил Квирикашвили.



На сегодняшний день в Грузии церковь и государство разделены, однако в 2002 году между правительством и церковью было оформлено конституционное соглашение — конкордат, в котором признается особая роль православной церкви.



В частности, этот документ регламентирует имущественные отношения государства и церкви, в соответствии с ним Грузинская православная церковь пользуется специальным статусом и существенными льготами.



Оппозиция неоднократно призывала правительство пересмотреть порядок финансирования церкви, отмечая, что после заключения конкордата ГПЦ было передано значительное материальное и недвижимое имущество.



По данным «Республиканской партии», в период с 2002 по 2016 годы Грузинская Православная Церковь получила от государства более 200 миллионов лари (около 84 миллионов долларов), а также 1 тысячу 674 гектаров земли.



Примечательно, что последний скандал, связанный с передачей земель церкви, разразился пару дней назад.



Фракция «Республиканцев» в Тбилисском сакребуло (горсовете) обнародовала данные, согласно которым за столичное правительство только за последние полгода передало церкви 9 участков общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров.



На обвинения ответил мэр Тбилиси Давид Нармания, который заявил, что случаи передачи земель ГПЦ «не являются массовыми» и касаются только участков, которые прилегают к храмам.



Новости-Грузия















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