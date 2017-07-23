Премьер-министр Грузии назвал уникальной модель отношений власти и ГПЦ

23.07.2017 21:18 Премьер-министр Георгий Квирикашвили принял участие в церемонии открытия гостиницы, построенной в селе Сно на пожертвования прихожан. На мероприятии также присутствовал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, президент Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.



Выступая перед собравшимися Квирикашвили заявил, что считает «уникальной», сформировавшуюся в стране модель отношений правительства с Грузинской православной церковью (ГПЦ). При этом он назвал «неуместным» положение, при котором правительство будет существовать отдельно от церкви, отметив, что обе институции являются независимыми.



«Несмотря на то, что сегодня государство и церковь являются независимыми, секуляризм в его классическом смысле неуместен в Грузии. Я считаю, что в нашем государстве существует модель, которая является уникальной в мире», — заявил глава правительства.



Он добавил, что церковь обладает огромной силой, благодаря которой грузинский народ на протяжении веков сумел сохранить свою идентичность.



«У православной веры не только религиозное назначение. Наша государственность, наша церковь так переплетены друг с другом, как крест Святой Нино был перевязан ее косой», — заявил Квирикашвили.



Грузинский премьер также говорил о текущих и запланированных инфраструктурных проектах и сообщил, что в 2018 году начнется строительство тоннеля Млета-Коби, которое завершится через два года и к 2020 году вступит в эксплуатацию.



«Строительство канатной дороги Коби-Гудаури завершится в будущем году, что превратит Степанцминда, Сно и весь этот регион в зимний курорт, исходя из того, что гостиничный комплекс, который здесь существует напрямую связан с потенциалом Гудаури». – отметил премьер.















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