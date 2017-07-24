Мотивированные замечания президента будут сегодня представлены бюро парламента

24.07.2017 10:55 Мотивированные замечания президента будут сегодня представлены бюро парламента Грузии. Заседание бюро назначено на 11:00, депутаты обсудят вопросы вето президента и проведение внеочередного заседания. По предварительной информации, внеочередного заседание планируется провести 26 июля.



Георгий Маргвелашвили применил право вето к трем законопроектам, принятыми парламентом. Один из них – проект изменений в «Кодексе местного самоуправления», два – законопроекты связанные с «Избирательным кодексом».



Мотивированные замечания президента в связи с изменениями в «Кодексе местного самоуправления» состоят из 28 страниц. Согласно принятому парламентом законопроекту, семь городов - Зугдиди, Озургети, Гори, Телави, Ахалцихе, Мцхета и Амбролаури - будут лишены статуса самоуправляемых и объединены с муниципалитетами. Таким образом, количество самоуправляемых городов сократится с 12 до 5.



Кроме того, президент наложил вето на принятый парламентом законопроект (изменения в «Избирательном кодексе»), согласно которому, по-новому формируются сакребуло (собрания) самоуправляемых городов и общин и предусматривается увеличение в сакребуло мажоритариев.



Согласно еще одному проекту изменений в избирательном законодательстве, который не подписал Георгий Маргвелашвили, изменяется порядок назначения партиями членов Центризбиркома и прекращения их полномочий.















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