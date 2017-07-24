Сакварелидзе: «Это не вето ради вето, а вето ради рейтинга»

24.07.2017 12:11 «Это вето разделит судьбу предшествующих. Когда человек видит, что его слова ничего не решают, он замолкает. Вето тоже можно назвать «словами», но президент не отказывается от вето, поэтому можно думать, что он использует их не в интересах дела, потому что прекрасно знает, что ничего поменять не сможет. Получается, что у него есть другой мотив. На мой взгляд, путем противостояния с властями Маргвелашвили пытается увеличить свой политический рейтинг», - заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Если вспомнить, как настойчиво с первого же дня работы над конституционными изменениями Георгий Маргвелашвили требовал сохранить прямые выборы президента, то я считаю основательным предположение, что он собирается участвовать в следующих президентских выборах и ему нужен рейтинг. Получается, что это не вето ради вето, а вето ради рейтинга. Противостояние с властями ради рейтинга не ново. Напомню, что в свое время т.н. реформаторы - Саакашвили-Бурджанадзе-Жвания ушли из власти и путем противостояния с Шеварднадзе смогли набрать политические очки, а как только увидели критический настрой общества, сразу перешли в оппозицию. Многие политики разделяют такую позицию, поэтому оппозиционная риторика в основном касается властей. Они говорят о том, что и как власти не смогли сделать, но почти не говорят о том, что они собираются делать сами... К сожалению, более сложные пути накопления рейтинга они не видят, или видят, но боятся их», - отметил в беседе с корреспондентом издания Рамаз Сакварелидзе.



«Хотя у Маргвелашвили был другой шанс. Он распоряжается очень важным президентским фондом, который можно было использовать в благотворительных целях и решать абсолютно несвязанные с политикой проблемы. Часто именно так и поступают не имеющие политическую функцию правители. Это апробированный метод завоевания авторитета, но Маргвелашвили пошел другим путем. Он попытался проявлять активность с ограниченными политическими возможностями именно на политической арене. Честно говоря, я не знаю, принесет ли это ему рейтинг и как это отразится на его последующей деятельности. То преимущество, которое дает ему пост президента, Маргвелашвили не использовал и сравнялся с оппозиционными фигурами, с такой же активностью, риторикой и пр. Посмотрим, что принесет это ему в будущем», - продолжил респондент.



«В этой вражде одинаково виноваты президент, спикер Кобахидзе и парламентское большинство. Они не упускают шанса покритиковать друг друга и наше общество на это уже внимания не обращает... Хочу сказать пару слов об Ираклии Кобахидзе, которого в последнее время часто критикуют оппоненты. Когда шли разговоры об обновлении «Мечты», появление Ираклия Кобахидзе - молодого, образованного, верного западным ценностям человека - обнадеживало. Я считаю его перспективным молодым человеком, но, как и всей «Мечте», ему не хватает опыта. Именно неопытностью можно объяснить жесткость и нетерпеливые заявления Кобахидзе, но у него несть шанс исправиться, если, конечно же, он этого захочет», - заключил Сакварелидзе.















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