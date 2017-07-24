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Бидзина Иванишвили появился на публике
24.07.2017 13:00
Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили посетил концерт британской певицы грузинского происхождения Кети Мелуа, который прошел накануне в концертном зала Black Sea Arena в Уреки (близ Батуми), сообщает телекомпания Rustavi2.
Последний раз Иванишвили засветился перед камерам в апреле, во время похорон грузинского актера Гиви Берикашвили. Грузинские СМИ активно обсуждают причины "исчезновения из поля зрения" самого богатого грузина планеты. На концерте Мелуа Иванишвили заметили вместе с супругой – Экой Хведелидзе и детьми.
Известный журналист Элисо Киладзе в июне распространила информацию о том, что у Иванишвили в курортном городке Шекветили случился ишемический инсульт, откуда его самолетом перевезли в Германию. Киладзе утверждала, что врачи на полгода запретили ему всякую активность и волнения, поэтому он отошел от политических процессов.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также сын Бидзины Иванишвили – Бера, с самого начала отрицали тот факт, что у бывшего премьер-министра проблемы со здоровьем.
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