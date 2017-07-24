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Президенту не дали наградить руководителя Горийского Женского хора на сцене Black Seа Arena
24.07.2017 13:15
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил «Орденом чести» художественного руководителя Камерного женского хора из Гори Теону Цирамуа.
По решению главы государства, этой награды Цирамуа была удостоена за развитие и популяризацию грузинской хоровой музыки на международной арене, за высокий профессионализм и плодотворную творческую деятельность.
Накануне Камерный женский хор из Гори выступил на концерте известной британской певицы грузинского происхождения Кети Мелуа в концертном зале Black Seа Arena в Шекветили.
Вместе с тем в администрации президента указали на то, что несмотря на желание и попытки провести награждение государственной наградой прямо на концерте перед многотысячной аудиторией, осуществить это не удалось.
Церемонию передачи ордена пришлось проводить в отеле «Шератон» в Батуми. Государственную награду Теоне Цирамуа передал глава президентской администрации Георгий Абашишвили.
«Я хочу пожелать хору и его художественному руководителю успеха. Я знал, что передача награды должна была произойти на Black Sea Arena, но, к сожалению, по совершенно непонятным для меня причинам, мне не дали возможности наградить Теону Цирамуа на этой сцене. Я считаю, что Теона Цирамуа заслуживала получения этой награды перед многотысячной аудиторией», — отметил глава президентской администрации.
Орден Чести — государственная награда Грузии, учрежденная в декабре 1992 года. Вручается за заслуги в различных областях государственной и общественной деятельности.
Теоне Цирамуа – 38 лет, она уроженка города Гори. Отличается яркой эмоциональной манерой работы на сцене.
Цирамуа – выпускница дирижерско-хорового факультета Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. В Горийском хоре с 2003 года работала вторым дирижером, а в 2013-м – стала художественным руководителем.
Камерный женский хор Гори был создан в 1970 году музыкантами Шалвой Мосидзе и Сандро Качарава.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/rukovoditel-gorijskogo-zhenskogo-hora-nagrazhdena-ordenom-chesti/#t20c
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