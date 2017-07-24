Предвыборные оценки NDI: Две параллельные и отличающиеся Грузии

24.07.2017 13:18 К октябрьским местным выборам Грузия приближается с «богатым демократическим достоянием», в том числе, с «динамичной политической средой и очень сильной поддержкой демократического развития страны», - заявил Национально-демократический институт (НДИ) США 21 июля в своей предвыборной оценке.



Семь членов делегации организации, которая работает в Грузии с 1994 года над программами развития политических партий и демократии, 17-21 июля провели встречи с руководством страны, представителями правительства, кандидатами политического спектра и партиями, а также с представителями неправительственных организаций.



В заявлении НДИ США говорится, что несмотря на достижения, «в предвыборный период делегация обнаружила две параллельные и отличающиеся Грузии, что, возможно, повлияет на доверии общества и с течением времени может содействовать нестабильности».



«Одна, которую видит правящая партия Грузинская мечта и характеризуется малыми демократическими вызовами: свободная от политического давления медиа-среда; своевременное и непредвзятое решение избирательных и политических дел; здоровая и плюралистическая политическая конкуренция; и реформы, целью которых не является получение политической пользы для Грузинской мечты», - говорится в документе.



«Вторая реальность, которую разделяют почти все вовлеченные в процесс другие стороны, с которыми встретилась делегация, резко отличается от этого видения следующим: неравномерное применение закона; несбалансированная избирательная среда; реформы, выкроенные под интересы правящей партии; все более сокращающаяся медиа-среда для альтернативного мнения; неформальное правление; и использование административных ресурсов, в том числе вмешательство Службы государственной безопасности»



Делегация считает, что такое отличие «может повлиять на доверие общества и со временем может содействовать нестабильности».



Делегация выделяет несколько основных вызовов и возможностей будущего избирательного процесса, в число которых входят три «противоречивых» процесса реформ, которые проходят очень близко с днем выборов – делегация имеет в виду процесс реформирования Конституции, местного самоуправления и Избирательного кодекса.



«Использование административных ресурсов, что является коренной и давней проблемой для Грузии, остается предметом широкомасштабной обеспокоенности», - заявила делегация и добавила, что «вызовом СМИ является то, чтобы предоставить обществу надежную информацию об их избирательных альтернативах в тех условиях, когда – с первого взгляда – все более сокращается пространство для плюралистических политических дискуссий; язык ненависти и дезинформация вызывают формирование враждебных отношений в избирательной среде».



Делегация также заявила, что НДИ отправить группы долгосрочных наблюдателей в августе, к которым в день выборов добавится Миссия международных наблюдателей.



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