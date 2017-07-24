Повозка справедливости давно перевернулась - «Квирис палитра»

24.07.2017 14:11 «Венгерский суд не удовлетворил требование грузинской прокуратуры об экстрадиции Гии Удесиани. Как выясняется, решение будапештского суда обжалованию не подлежит. Напомним, что Гия Удесиани обвиняется в организации пыток Бесика Хардзиани в тюрьме, чтобы тот согласился уступить доли Черепашьего озера. По словам дочери Бесика Хардзиани Кети Хардзиани, она даже не знала о том, что ведется процесс экстрадиции Гии Удесиани. А кто ответственен за то, что серия экстрадиции бывших высокопоставленных чиновников завершается поражением грузинских властей, почему грузинская сторона не может представить необходимые доказательства европейским судам и какую опасность содержит то, что не удается привлечь к уголовной ответственности обвиняемых в совершении тяжких преступлений, об этом мы поговорили с правозащитницей Лией Мухашаврия», - пишет газета «Квирис палитра».



«К сожалению, семья Хардзиани не вовлечена в этот процесс, потому что обвинителем считается прокуратура... Я даже не знала, что ведется процесс экстрадиции Гии Удесиани. Насколько мне известно, даже прокуратура не получила из Венгрии письма с объяснением деталей отказа в экстрадиции... Удесиани с помощью друзей, которые находились у власти, пытал невиновных людей. Мой отец - один из его жертв, он не выдержал пыток и в тюрьме отказался от Черепашьего озера. Его друзья и члены семьи хорошо знали, что он никогда бы не смирился с продажей Черепашьего озера. Удесиани знал, что отец молчать не будет, и продолжал давить на него после выхода из тюрьмы. Даже сегодня члены семьи Удесиани не стесняются оскорблять нас - на судебных процессах я молчу, а все три сестры Удесиани называют меня уродиной и угрожают вырвать мне волосы. Следующее заседание пройдет 10 августа и я надеюсь, что будет объявлено решение. Я не успокоюсь, пока Удесиани не окажется в тюрьме, я доведу борьбу до конца. Я уверена, что убийство моего отца также связано с Удесиани, потому что у него не было других врагов», - заявила в беседе с корреспондентом издания Кети Хардзиани.



«Вопрос экстрадиции Удесиани - не первый правовой крах наших властей и эта тенденция продолжится - европейские суды продолжат отказывать нам в экстрадиции бывших высокопоставленных чиновников. Начало этому было положено в 2012 году, когда в отношении политических должностных лиц уголовное преследование началось с грубым нарушением правопроизводства. В результате Европа даже признала Мерабишвили, Угулава и Ахалая политзаключенными. Никто не сможет убедить меня в том, что прокуроры, имеющие многолетний опыт, наивно допускают ошибки - это целенаправленное действие, чтобы следствие по делам бывших чиновников вызвало вопросы на международной арене! Если прокуроры допустили процессуальные ошибки, почему их не привлекли к ответственности? Почему в ведомстве должны работать люди, которые так вредят имиджу властей? Этот факт лишь усиливает сомнения, что кому-то это было нужно. Теперь Удесиани, которые выполнял любой грязный заказ прежних властей, будет на свободе. Этой неправильной политикой Цулукиани фактически подарила свободу Удесиани и таким как он», - заявила в беседе с корреспондентом издания Лия Мухашаврия.



«Прокуратура и министерство юстиции и сегодня требуют экстрадиции, но это просто фарс - к ответственности призывают тех, в чьей виновности общество сомневается, а задержание тех, чьи преступления известны всем, максимально затягивается. Качество квалифицированности следствия уже давно вызывает сомнения. Но я не понимаю, почему власти закрывают на это глаза. Все знают, что ответственность за это лежит на Тее Цулукиани. Эта женщина изначально просчитала все и попыталась снять с себя ответственность за работу прокуратуры. Она хорошо знала, что не сможет провести реформу в прокуратуре, ресурсов для этого у нее нет, но правовую политику в стране ведь определяет она? Именно она ответственна за этот процесс. Повозка справедливости давно перевернулась», - заключила правозащитница.















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