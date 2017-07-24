Партия «Гирчи» призывает легализовать проституцию в Грузии

24.07.2017 16:09 Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи " готовит пакет законопроектов о легализации проституции в Грузии, заявила представитель партии Натия Каладзе на брифинге.



Проституция в Грузии является административным нарушением, что карается штрафом в размере 20 лари (8,3 доллара). Вовлечение в проституцию и передача места под проституцию являются уголовными преступлениями и караются тюремным заключением.



"Мы ставим вопрос о легализации проституции и считаем, что ни один компонент этой деятельности не должен быть наказуемым. Мы должны бороться с ворами, убийцами, насильниками, а не с секс-работницами. "Гирчи" начинает борьбу за легализацию проституции и в ближайшие дни представит в парламент пакет соответствующих поправок", — заявила Каладзе.



Партия под оригинальным названием "Гирчи", что в переводе с грузинского означает "шишка", создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Одной из заявленных целей организации была названа легализация приобретения, хранения и употребления марихуаны.





В новогоднюю ночь, 31 декабря 2016 года, активисты партии демонстративно в прямом эфире посадили коноплю в своем офисе. Спустя 11 дней полиция изъяла горшки с ростками, но длительное расследование показало, что выращенной "травы" оказалось недостаточно для уголовного дела и ареста.















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