|
Состоялась встреча премьер-министров Грузии и Израиля
24.07.2017 16:15
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе официального визита в Израиль провел встречу тет-а-тет со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и обсудил динамику роста товарооборота между двумя странами, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.
Квирикашвили посетил Израиль с официальным двухдневным визитом в понедельник. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра Грузии с президентом Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом. Квирикашвили также проведет встречи с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и представителями грузинской диаспоры.
"Премьер-министры обсудили существующее партнерство между конкретными ведомствами двух стран и перспективы его углубления в будущем. Внимание было уделено важности активизации экономического сотрудничества. Были отмечены динамика роста торгового оборота и еще больший потенциал, существующий в этом направлении", — сказано в сообщении.
Глава грузинского Кабмина поприветствовал интерес израильских компаний к капиталовложениям в Грузию и заявил о готовности способствовать им.
В ходе встречи речь также зашла о развитии сфер инноваций и технологий, которому правительство Грузии уделяет особое внимание. По данным администрации правительства Грузии, для страны является важным перенять опыт Израиля в этом направлении.
Премьер-министры также обсудили сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности. Нетаньяху еще раз поддержал территориальную целостность и суверенитет Грузии.
В конце встречи Квирикашвили пригласил своего израильского коллегу в Грузию.
С января по июнь текущего года Грузия экспортировала в Израиль товары общей стоимостью более 3,9 миллиона долларов США, а у Израиля закупила продукцию на сумму, превышающую 5,2 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот в текущем году превысил 9,1 миллиона долларов.
В 2016 году за аналогичный период Грузия экспортировала в Израиль товары общей стоимостью более 2,5 миллионов долларов США, а закупила израильскую продукцию со стоимостью более 6,1 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот в прошлом году составил более 8,6 миллиона долларов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна