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Состоялась встреча премьер-министров Грузии и Израиля


24.07.2017   16:15
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе официального визита в Израиль провел встречу тет-а-тет со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и обсудил динамику роста товарооборота между двумя странами, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.

Квирикашвили посетил Израиль с официальным двухдневным визитом в понедельник. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра Грузии с президентом Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом. Квирикашвили также проведет встречи с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и представителями грузинской диаспоры.

"Премьер-министры обсудили существующее партнерство между конкретными ведомствами двух стран и перспективы его углубления в будущем. Внимание было уделено важности активизации экономического сотрудничества. Были отмечены динамика роста торгового оборота и еще больший потенциал, существующий в этом направлении", — сказано в сообщении.

Глава грузинского Кабмина поприветствовал интерес израильских компаний к капиталовложениям в Грузию и заявил о готовности способствовать им.

В ходе встречи речь также зашла о развитии сфер инноваций и технологий, которому правительство Грузии уделяет особое внимание. По данным администрации правительства Грузии, для страны является важным перенять опыт Израиля в этом направлении.

Премьер-министры также обсудили сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности. Нетаньяху еще раз поддержал территориальную целостность и суверенитет Грузии.

В конце встречи Квирикашвили пригласил своего израильского коллегу в Грузию.

С января по июнь текущего года Грузия экспортировала в Израиль товары общей стоимостью более 3,9 миллиона долларов США, а у Израиля закупила продукцию на сумму, превышающую 5,2 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот в текущем году превысил 9,1 миллиона долларов.

В 2016 году за аналогичный период Грузия экспортировала в Израиль товары общей стоимостью более 2,5 миллионов долларов США, а закупила израильскую продукцию со стоимостью более 6,1 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот в прошлом году составил более 8,6 миллиона долларов.






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