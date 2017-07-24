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Парламентское бюро отказалось заслушивать итоги московского вояжа «Альянс патриотов»
24.07.2017 16:48
Бюро парламент Грузии отказалось заслушивать итоги московского вояжа ряда депутатов "Альянса патриотов". Попытку рассказать на Бюро о результата визита предприняла депутат Ада Маршания, однако спикер Ираклий Кобахидзе не дал ей продолжить, заявив, что "отчет о партийном визите не может быть заслушан на заседании бюро".
«Если желаете говорить с партиями, можете пригласить и говорить с представителями партий. Согласно законодательству, Бюро не может выслушивать отчет о результатах партийного визита. Вынужден завершить заседание Бюро», - заявил Кобахидзе.
Трое депутатов от партии "Альянса патриотов" Георгия Ломия, Ада Маршания и Ната Чхеидзе две недели назад побывали в Москве, где 11 июля в Госдуме встретились с главой думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами комитета Казбеком Тайсаевым и Артемом Кавиновым. Они обсудили злободневные вопросы грузино-российских отношений.
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