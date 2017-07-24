Нетаньяху призвал Грузию вместе бороться с терроризмом

24.07.2017 17:18 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили затронул ситуацию в Сирии и заявил о необходимости сотрудничества для борьбы с терроризмом.



Квирикашвили посетил Израиль с официальным двухдневным визитом в понедельник. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра Грузии и с президентом Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом.



"Я считаю, что каждый из нас находится перед важной угрозой — представленные тут обе стороны одинаково обеспокоены внешним эффектом событий, происходящих в Сирии, что может оказать отрицательное влияние и на другие страны, менее вовлеченные в конфликт. Нам предстоит сотрудничество для победы над исламским террором", — сказал Нетаньяху.



Глава израильского Кабмина представителям СМИ рассказал и о планах по углублению сотрудничества между Израилем и Грузией и в сфере здравоохранения, что поможет создать лучшие условия жизни для населения.



Нетаньяху в ходе пресс-конференции вспомнил свой первый официальный визит в Грузию в марте 1999 года. Он и тогда возглавлял правительство Израиля. В делегации из Израиля в ранге главы МИД был и Ариэль Шарон, который позднее стал премьер-министром.



"После визита в Грузию я был удивлен талантом, дружественным настроением населения и особенным теплом в отношении граждан Израиля. Нам приходится работать в сложных точках мира, однако мы являемся маленькими странами с большим будущим. Считаю, что наши нации могут создать лучшее будущее в результате сотрудничества", — добавил он.



Квирикашвили в ходе своего выступления отметил 26-вековую дружбу еврейского и грузинского народов и назвал примерными отношения между жителями двух стран.



"Личные связи и отношения между евреями и грузинами, действительно, примерные. В этой связи 2017 год является особенным, так как именно в этом году отмечается 25-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами, но наши отношения, как уже тут отметили, были заложены веками назад. Мы гордимся особенной дружбой, существующей между нашими нациями", — сказал Квирикашвили.



Глава грузинского Кабмина во время своего выступления заострил внимание и на прогрессе, который страны сумели достичь в двухсторонних отношениях.



"В течение последних нескольких лет заметен важный прогресс в наших двухсторонних отношениях. Успех достигнут практически во всех сферах, будь то сельское хозяйство, высокие технологии, безопасность и, как вы уже отметили, наши страны находятся пред одинаковыми угрозами. Мы выражаем четкую поддержку вашему народу и государству в борьбе за долгосрочную стабильность", — заключил глава правительства Грузии.



В рамках визита Квирикашвили проведет встречи и с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и представителями грузинской диаспоры.



Премьер-министр Грузии в рамках официального визита почтит память жертв Холокоста, а также посетит Крестовый монастырь в Иерусалиме.



В составе грузинской делегации глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и советник премьер-министра по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе.















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