Израиль позволит грузинским нелегалам безнаказанно вернуться на Родину

24.07.2017 17:25 Граждане Грузии, нелегально находящиеся в Израиле или просящие в стране убежища, смогут безнаказанно вернуться на родину, говорится в заявлении на сайте посольства Грузии в Израиле.



Израиль в марте этого года внес Грузию в список безопасных стран. Вследствие этого граждане Грузии без веской причины не могут получить убежище в этой стране.



Для того чтобы вернуться на родину, граждане Грузии с 24 июля по 30 октября должны обратиться в департамент добровольного возвращения Службы населения, иммиграции и охраны границ Израиля или связаться с посольством Грузии в Израиле.



Для тех граждан, которые добровольно вернуться на родину, ограничение на въезд в Израиль будет действовать только в течение года, после чего они смогут вернуться туда по туристической или рабочей визе.



При этом Служба иммиграции, населения и охраны границ Израиля оплатит билеты в Грузию и вернувшиеся смогут подключится к программе реинтеграции, что предполагает обеспечение временным местом жительства, предоставление бесплатного медицинского обслуживания, юридической помощи и профессионального образования в течение года.



Ранее граждан Грузии, нелегально проживающих в Израиле, депортировали без права на въезд в страну.



Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес родственников, где они собираются жить, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца. Такие же документы нужны гражданам Грузии для поездки в страны Шенгенской зоны. Безвизовый режим с Евросоюзом вступил в силу с 28 марта.



"Спутник-Грузия"











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