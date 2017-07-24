Главы МИД Грузии и Армении обменялись дружественными посланиями

24.07.2017 17:27 Министры иностранных дел Армении и Грузии – Эдвард Налбандян и Михаил Джанелидзе – обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.



Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, в своём послании Э. Налбандян отметил, что в многовековой летописи армянского и грузинского народов 25 лет – всего лишь мгновение, однако в современной истории восстановивших независимость двух стран это важнейший период установления и становления добрососедских межгосударственных отношений, наполненный значимыми достижениями и успехами.



Э. Налбандян подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы посредством совместных усилий сделать всё возможное для ещё большего укрепления и развития отношений, основанных на традиционных связях.



Он добавил также, что раскрытие всего потенциала взаимодействия между двумя странами позволит более продуктивно использовать имеющиеся возможности.



Глава МИД Армении отметил важность роли армянской общины Грузии в деле укрепления традиционных армяно-грузинских отношений.



Резюмируя, Э. Налбандян выразил уверенность, что внешнеполитические ведомства Армении и Грузии и впредь продолжат посредством эффективного сотрудничества вносить важный вклад в развитие отношений между двумя странами.



В свою очередь глава МИД Грузии в своём послании отметил, что более чем за два десятилетия после обретения независимости Армения и Грузия развили отношения, основанные на взаимопонимании и общих интересах.



Министр отметил, что страны уже зарегистрировали значительный прогресс по разным направлениям, добавив, что ещё существуют широкие возможности.



Михаил Джанелидзе с удовлетворением отметил, что существующие тесные межгосударственные отношения полностью отражают традиционную дружбу между народами Армении и Грузии, которая построена на крепком историческом фундаменте и на общих принципах свободы и демократии.



Глава МИД Грузии, подчеркнув тесное и эффективное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран, выразил готовность принять все необходимые меры в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.















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