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Долидзе: Поправки к ветированным президентом законопроектам ухудшают положение демократии в стране
24.07.2017 18:10
Изменения, внесенные в "Кодексе самоуправления" и "Избирательном кодексе" ухудшают положение демократии в стране, и являются возвращением к худшим временам достижений самой "Грузинской мечты", осуществленных в 2013-2014 годы - заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе до начала заседания бюро в парламенте.
По ее же словам, мотивированные замечания президента в основном касаются двух вопросов: в сфере самоуправления - отмены семи городам самоуправления статуса самоуправляющихся городов, и изменения правила комплектации ЦИК, дающего преимущество правящей партии.
"На наш взгляд, одна главная линия объединяет обе поправки, они ухудшают положение демократии в стране, и являются возвращением к худшим временам достижений самой "Грузинской мечты", которые она осуществила в 2013-2014 годы"- заявила Анна Долидзе.
По ее же словам, важно, чтобы с помощью вето члены парламента, граждане Грузии, люди, которые живут в этих городах, осмыслили те достаточно негативные последствия, которые влекут эти изменения.
"Негативные результаты, которые последуют за этими изменениями с точки зрения ухудшения качества демократии, разумеется, наступят исходя как из внутриполитической, так и международной перспективы. Суть вето в том, чтобы обоснованно, аргументированно объяснить все это членам нашего парламента, и дать им возможность еще раз подумать над этими поправками"- заявила Анна Долидзе.
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