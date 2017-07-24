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Долидзе: Поправки к ветированным президентом законопроектам ухудшают положение демократии в стране


24.07.2017   18:10
Изменения, внесенные в "Кодексе самоуправления" и "Избирательном кодексе" ухудшают положение демократии в стране, и являются возвращением к худшим временам достижений самой "Грузинской мечты", осуществленных в 2013-2014 годы - заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе до начала заседания бюро в парламенте.

По ее же словам, мотивированные замечания президента в основном касаются двух вопросов: в сфере самоуправления - отмены семи городам самоуправления статуса самоуправляющихся городов, и изменения правила комплектации ЦИК, дающего преимущество правящей партии.

"На наш взгляд, одна главная линия объединяет обе поправки, они ухудшают положение демократии в стране, и являются возвращением к худшим временам достижений самой "Грузинской мечты", которые она осуществила в 2013-2014 годы"- заявила Анна Долидзе.

По ее же словам, важно, чтобы с помощью вето члены парламента, граждане Грузии, люди, которые живут в этих городах, осмыслили те достаточно негативные последствия, которые влекут эти изменения.

"Негативные результаты, которые последуют за этими изменениями с точки зрения ухудшения качества демократии, разумеется, наступят исходя как из внутриполитической, так и международной перспективы. Суть вето в том, чтобы обоснованно, аргументированно объяснить все это членам нашего парламента, и дать им возможность еще раз подумать над этими поправками"- заявила Анна Долидзе.







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