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ЕС: Новые санкции США против России должны учитывать интересы Европы


24.07.2017   18:56
Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы. По данным Financial Times, если Вашингтон одобрит санкции в нынешнем виде, Евросоюз может признать эти меры недействительными на своей территории.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что в ЕС следят за процессом принятия санкций с некоторой озабоченностью в отношении энергетической независимости Евросоюза и интересов энергетической безопасности.

«Мы активизируем все дипломатические каналы для решения проблем, связанных с этими мерами, с нашими американскими коллегами. Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение, равно как и соблюдение Минских соглашений», - отметил Шинас. «Мы в Евросоюзе следим за обсуждением новых санкций США и ожидаем, что этот интерес будет учитываться в ходе продолжающегося процесса принятия закона в Соединенных Штатах», - заявил Шинас.

Палата представителей Конгресса США проведет голосование по этому закону завтра. На прошлой неделе документ согласовали представители обеих партий в Сенате США.






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