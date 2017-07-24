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Главы МИД ГУАМ обсудят расширение связей в области торговли и транспорта


24.07.2017   18:59
Главы внешнеполитических ведомств стран-членов «Организации за демократию и экономическое сотрудничество (ГУАМ)» соберутся на очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ в сентябре в Нью-Йорке на полях 72 сессии Генассамблеи ООН, сообщает Trend.

Как ожидается, на встрече стороны обсудят вопросы сотрудничества в политической и экономической сферах, в частности, расширение сотрудничества в области торговли, транспорта, борьбы с преступностью, противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.

Помимо этого, СМИД обсудит вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государствами и международными организациями. В рамках СМИД планируется проведение заседания в формате "ГУАМ+Япония", «ГУАМ-Япония» и др.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, а через четыре года вышел из него. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

С первого января 2016 года Грузия председательствует в ГУАМ.






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