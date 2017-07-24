Посол США прокомментировал законопроект о новых санкциях против России

24.07.2017 19:06 Законопроект конгресса является ясной выражением того, каков настрой в Америке по отношении к тем, кто пытается нарушить территориальную целостность страны, - заявил посол Грузии в США Ян Келли.



Таким образом Келли откликнулся на опубликованный на сайте конгресса США законопроект о новых санкциях Вашингтона в отношении РФ, в котором речь идет о Грузии.



По его словам, пока это лишь законопроект, который должен быть вынесен на голосование, а затем его должен подписать президент.



«Это очень твердое и ясное выражение того, каков настрой в Америке по отношении к тем, кто пытается вмешиваться в демократические процессы страны и нарушить суверенитет и территориальную целостность страны. В особенности те страны, о которых идет речь в этом законопроекте, отличаются тем, что постоянно пытаются нарушить суверенитет других стран и это ответное им действие. Мы тесно сотрудничали с правительством Грузии и обсудили те вопросы, чтобы отмеченное не навредило интересам странам – нашим партнеров, а наоборот, это направлено для защиты», - заявил Ян Келли.















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