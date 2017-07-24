Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: Соблюдение условий безвизового режима находится под мониторингом нашей власти и соответствующих органов Евросоюза


24.07.2017   19:57
Статистика о визитерах, соблюдение сроков, и других условий, сопутствующих безвизовый режим, находится под мониторингом, как нашей власти, так и соответствующих органов Евросоюза - заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя статистику нарушений трехмесячного срока, предусмотренного безвизовым режимом с Евросоюзом.

По словам Арчила Талаквадзе, присвоение безвизового режима является большим доверием со стороны Евросоюза.

"После получения безвизового режима каждый гражданин, который едет из Грузии в шенгенскую зону, сейчас еще больше является представителем собственной страны, чем когда-либо, поэтому мы с большой ответственностью относимся к решению о безвизовом режиме, и за процессом пользования этим безвизовым режимом.

Разумеется, статистика о визитерах, соблюдение сроков и других условий, сопутствующих безвизовый режим, находится под мониторингом, как нашей власти, так и соответствующих органов Евросоюза. Периодически Грузия будет продолжать реформы в контексте управления границы. А также продолжит тесное сотрудничество с Евросоюзом, чтобы политика миграции в будущем была так же в порядке, и соответствии со стандартами, как и сегодня"- заявил Арчил Талаквадзе.

По его же словам, у Грузии есть современная, новая служба миграции, новое законодательство, новые технологии, налажено международное полицейское сотрудничество, а также тесные контакты в соответствующих органах Евросоюза.

На вопрос, является ли статистика тревожной, Арчил Талаквадзе заявил:

"Эта статистика является просто статистикой, которая периодически будет предметом рассмотрения, и если потребуются какие-либо дополнительные действия со стороны Грузии, европейские коллеги скажут нам об этом".

С 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались 55 000 граждан, из которых на данном этапе 3 000 не вернулись в Грузию в 90-дневний срок. Об этом "Интерпрессньюс" сообщил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. По его словам, министерство идентифицировало граждан, которые еще не вернулись в страну. По его же словам, на данном этапе нельзя однозначно сказать, что эти 3 000 человек нарушили существующий 90-дневный безвизовый режим с Евросоюзом, поскольку возможно часть этих граждан перешла в страны, с которыми у Грузии также есть безвизовый режим.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Депутат требует ввести регуляции в сфере онлайн-казино
Глава Минэнерго Грузии считает претензии «Интер РАО» безосновательными
Строительство ЛЭП в направлении России идет по графику - министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы правительств Грузии и Израиля обсудили вопросы сотрудничества
В Чечне задержали до десяти молодых людей за переговоры в мессенджерах
В Дагестане участившие случаи отказа от прививок могут привести к эпидемии кори
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна