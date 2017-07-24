Талаквадзе: Соблюдение условий безвизового режима находится под мониторингом нашей власти и соответствующих органов Евросоюза

24.07.2017 19:57 Статистика о визитерах, соблюдение сроков, и других условий, сопутствующих безвизовый режим, находится под мониторингом, как нашей власти, так и соответствующих органов Евросоюза - заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя статистику нарушений трехмесячного срока, предусмотренного безвизовым режимом с Евросоюзом.



По словам Арчила Талаквадзе, присвоение безвизового режима является большим доверием со стороны Евросоюза.



"После получения безвизового режима каждый гражданин, который едет из Грузии в шенгенскую зону, сейчас еще больше является представителем собственной страны, чем когда-либо, поэтому мы с большой ответственностью относимся к решению о безвизовом режиме, и за процессом пользования этим безвизовым режимом.



Разумеется, статистика о визитерах, соблюдение сроков и других условий, сопутствующих безвизовый режим, находится под мониторингом, как нашей власти, так и соответствующих органов Евросоюза. Периодически Грузия будет продолжать реформы в контексте управления границы. А также продолжит тесное сотрудничество с Евросоюзом, чтобы политика миграции в будущем была так же в порядке, и соответствии со стандартами, как и сегодня"- заявил Арчил Талаквадзе.



По его же словам, у Грузии есть современная, новая служба миграции, новое законодательство, новые технологии, налажено международное полицейское сотрудничество, а также тесные контакты в соответствующих органах Евросоюза.



На вопрос, является ли статистика тревожной, Арчил Талаквадзе заявил:



"Эта статистика является просто статистикой, которая периодически будет предметом рассмотрения, и если потребуются какие-либо дополнительные действия со стороны Грузии, европейские коллеги скажут нам об этом".



С 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались 55 000 граждан, из которых на данном этапе 3 000 не вернулись в Грузию в 90-дневний срок. Об этом "Интерпрессньюс" сообщил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. По его словам, министерство идентифицировало граждан, которые еще не вернулись в страну. По его же словам, на данном этапе нельзя однозначно сказать, что эти 3 000 человек нарушили существующий 90-дневный безвизовый режим с Евросоюзом, поскольку возможно часть этих граждан перешла в страны, с которыми у Грузии также есть безвизовый режим.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

