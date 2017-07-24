Грузия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном - президент

24.07.2017 20:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного партнёрства двух стран, говорится в сообщении туркменского правительства.



Послание направлено по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Грузией.



"Отметив высокий уровень двусторонних отношений, построенных на принципах дружбы и взаимоуважения, грузинский лидер выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного партнёрства в различных областях",- сказано в информации.



Ранее сообщалось, что Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока.



Кроме того, официальный Тбилиси обращал внимание на то, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей с Каспийского бассейна и Средней Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.















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