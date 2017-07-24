Саакашвили: Порошенко специально поехал в Батуми, чтобы обсудить вопрос моей экстрадиции с Иванишвили

24.07.2017 20:10 Президент Украины Петра Порошенко провел тайную встречу с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили в Батуми. Об этом заявил лидер партии "Рух нових сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook.



По словам Саакашивили, Порошенко обсуждал с Иванишвили возможность его экстрадиции в Грузию.



"По моим данным Порошенко специально поехал в Батуми после официальной Тбилисской части визита, чтобы обсудить этот вопрос с фактическим руководителем грузинской власти Иванишвили, в его резиденции Уреки под Батуми. Их тайная встреча продолжалась более двух часов и почти полностью была посвящена мне", – отметил он.



Политик заявил, что Иванишвили является полностью "российским проектом" и крупнейшим частным акционером "Газпрома".



"Прямо союз двух олигархов-миллиардеров, руководителей страны, против человека без денег и какой-либо должности, то есть меня. К сожалению, приходится констатировать факт, что Порошенко в данной ситуации ведет себя не как президент и гарант конституции, а просто как торговец душами", – написал он.



Саакашвили также заявил, что президент подключил ресурсы бизнесмена Рината Ахметова.

"Его канал закупил для показа фильм обо мне, снятый на газпромовские деньги по заказу Иванишвили, а его карманный "оппозиционер" Олег Ляшко снова стал громко кричать о том, что меня пора выслать из Украины", – добавил политик.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

