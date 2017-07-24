Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Порошенко специально поехал в Батуми, чтобы обсудить вопрос моей экстрадиции с Иванишвили


24.07.2017   20:10
Президент Украины Петра Порошенко провел тайную встречу с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили в Батуми. Об этом заявил лидер партии "Рух нових сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам Саакашивили, Порошенко обсуждал с Иванишвили возможность его экстрадиции в Грузию.

"По моим данным Порошенко специально поехал в Батуми после официальной Тбилисской части визита, чтобы обсудить этот вопрос с фактическим руководителем грузинской власти Иванишвили, в его резиденции Уреки под Батуми. Их тайная встреча продолжалась более двух часов и почти полностью была посвящена мне", – отметил он.

Политик заявил, что Иванишвили является полностью "российским проектом" и крупнейшим частным акционером "Газпрома".

"Прямо союз двух олигархов-миллиардеров, руководителей страны, против человека без денег и какой-либо должности, то есть меня. К сожалению, приходится констатировать факт, что Порошенко в данной ситуации ведет себя не как президент и гарант конституции, а просто как торговец душами", – написал он.

Саакашвили также заявил, что президент подключил ресурсы бизнесмена Рината Ахметова.
"Его канал закупил для показа фильм обо мне, снятый на газпромовские деньги по заказу Иванишвили, а его карманный "оппозиционер" Олег Ляшко снова стал громко кричать о том, что меня пора выслать из Украины", – добавил политик.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Депутат требует ввести регуляции в сфере онлайн-казино
Глава Минэнерго Грузии считает претензии «Интер РАО» безосновательными
Строительство ЛЭП в направлении России идет по графику - министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы правительств Грузии и Израиля обсудили вопросы сотрудничества
В Чечне задержали до десяти молодых людей за переговоры в мессенджерах
В Дагестане участившие случаи отказа от прививок могут привести к эпидемии кори
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна