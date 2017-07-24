Нетаньяху подтвердил поддержку суверенитета и целостности Грузии со стороны Израиля

24.07.2017 20:11 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашили , прибывший сегодня с двухдневным официальным визитом в Израиль, провел сегодня переговоры с премьер-министром Еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.



Собеседники подвели итоги 25-летних дипломатических отношений между двумя государствами, обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего грузино-израильского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.



В ходе встречи Георгий Квирикашили отметил, что правительство Грузии приветствует интерес израильских инвесторов к Грузии и уделяет большое внимание к израильскому опыту развития и внедрения инновационных технологий.



Также премьер-министры обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности.

Глава правительства Израиля подтвердил приверженность его страны принципам суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Георгий Квирикашили пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Тбилиси с ответным визитом.















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