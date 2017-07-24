Нетаньяху принял приглашение посетить Грузию

24.07.2017 21:10 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возможно посетит Грузию. Он принял приглашение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который находится с официальным визитом в Израиле.



«Принимаю ваше приглашение в связи с визитом в Грузию», - с такими словами обратился Биньямин Нетаньяху к находящемуся с визитом в Израиле премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили.



«Премьер-министр, видеть вас здесь, мне очень приятно... Нас связывает 2600 лет грузино-еврейской истории – сотни тысяч евреев из Грузии сейчас живут здесь. Рад, что имею возможность упомянуть большую их часть, в том числе находящихся здесь лиц, как моими сердечными друзьями. Обе страны желают защищенного и ориентированного на прогресс будущего. Наши государства связывает и естественная межчеловеческая симпатия – это обусловлено как заслугой грузин, проживающих в Израиле, так и общей симпатией и глубоким уважением культур друг друга», - заявил Нетаньяху.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

