Евросоюз расширит антироссийские санкции из-за поставок турбин в Крым

24.07.2017 21:17 Скандал вокруг поставок в Крым немецкого оборудования в обход санкций продолжает набирать обороты.



Германия, чьи турбины для газовых электростанций оказались на полуострове вопреки запрету Евросоюза, ходатайствует о том, чтобы расширить санкции против России.



Об этом Reuters в понедельник сообщили источники в Брюсселе.



По их информации, "черный список" ЕС, в который уже входят 37 российских компаний и более 150 граждан, пополнится новыми именами. В их числе будут несколько чиновников Минэнерго РФ, а также компания, ответственная за доставку санкционных турбин.



Решение будет вынесено на голосование в среду, 28 июля, утверждают источники Reuters.



Концерн Siemens, который является производителем попавших в Крым турбин, на прошлой неделе объявил о полной приостановке сотрудничества с Россией - компания отказывается от поставок в РФ энергооборудования и приостанавливает действие всех ранее заключенных контрактов в рамках госзаказа.



Четыре турбины оказались в Крыму незаконно, утверждает концерн: в договоре, заключенном дочкой немецкой компании в РФ (ООО "Сименс технологии газовых турбин"), указывалось, что оборудование предназначено для электростанций в Тамани, однако затем турбины оказались на территории отрезанного санкциями полуострова.



Siemens намерена добиваться уголовного преследование должностных лиц, ответственных за перемещение турбин. 11 июля компания подала иск в в Арбитражный суд Москвы против ООО "Технопромэкспорт" - дочки госкорпорации "Ростех", которая выступила в качестве покупателя оборудования. Кроме того, ответчиком названо СП Siemens с концерном "Силовые Машины" - ООО "Сименс технологии газовых турбин".



Суд оставил иск без движения до 21 августа.















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