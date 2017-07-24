Грузия сделала заявление по поводу российско-грузинского конфликта на заседании постоянного совета ОБСЕ

24.07.2017 21:22 На заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ министру иностранных дел Италии (страны – будущего председателя ОБСЕ) Анджелино Альфано, заместитель постоянного представителя Грузии в ОБСЕ Мака Бочоришвили сделала заявление. Об этом «IPN» сообщили в МИДе Грузии.





Как отмечается в информации, распространенной ведомством, грузинский дипломат особое внимание акцентировала на необходимости мирного урегулирования российско-грузинского конфликта и призвала будущего председателя ОБСЕ приложить все усилия для усиления роли ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта.



Мака Бочоришвили также обширно обстоятельно рассказала о предпринятых РФ шагах, направленных к фактической аннексии оккупированных регионов Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов международного права.



«Грузинский дипломат предоставила участникам заседания информацию о новых формах этнической дискриминации в отношении грузин, живущих в оккупированном Абхазском регионе, что связано с решением оккупационного режима раздать коренному грузинскому населению Гальского района т.н. виды на жительство, предназначенные для иностранцев и иммигрантов, и отметила, что объявление коренного грузинского населения иностранцами на собственной земле служит попранию их фундаментальных прав.





Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано представил Постоянному совету ОБСЕ приоритеты председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году. По заявлению министра, одним из главных приоритетов будет усиление роли организации в процессе мирного урегулирования конфликтов, существующих на пространстве ОБСЕ. На заседании помимо представителей 57 стран-участниц заседания ОБСЕ присутствовали новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и руководители институтов ОБСЕ», - отмечается в заявлении МИДа Грузии.















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