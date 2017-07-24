Нетаниягу: Израиль и Грузия - близнецы

24.07.2017 22:02



Во встрече приняли участие с грузинской стороны - министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, с израильской - министр регионального сотрудничества Цахи Анегби, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели и заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен.



Премьер-министр Нетаниягу заявил: "2600 лет истории проживания евреев на территории Грузии связывают наши народы, и сегодня в Грузии насчитывается 100000 евреев. Мне повезло, что многие из них - мои хорошие друзья, а некоторые даже присутствуют на этой встрече.



Мы - два динамичных государства, стоящих перед будущим и стремящихся обеспечить его, идти к прогрессу.



Я считаю, что мы все столкнулись с большой угрозой. Мы оба обеспокоены тем, что происходит в Сирии. Мы должны действовать сообща, чтобы победить силы радикального ислама. Мы также стремимся укреплять наше сотрудничество в области безопасности, здравоохранения, водных ресурсов и, конечно же, других сферах, которые помогут защитить наших граждан и улучшить их жизнь.



Я был в Грузии, и меня очень впечатлил талант грузинского народа, его дружелюбие, и то, как быстро и естественно между нами возникла симпатия. Мы близнецы, каждый из нас живет в очень сложном регионе. Мы маленькие страны с большим будущим. Нам стоит работать вместе.



В этом духе я приветствую вас в Иерусалиме".



Премьер-министр Грузии: "Я хочу поблагодарить вас за приглашение, за возможность обсудить с перспективы сотрудничества. Грузия заинтересована в углублении отношений с вашим государством.



Как вы сказали, господин премьер-министр, 2600 лет гармоничного сосуществования и дружбы наших народов укоренены в нашей национальной истории. Личные отношения между евреями и грузинами есть образец для подражания.



В 2017 году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений с Израилем. Но, как было сказано, наши теплые и глубокие отношения длятся уже многие поколения, и мы гордимся этой особенной дружбой между нашими гражданами. Я рад тому, что отношения между Израилем и Грузией развиваются в быстром темпе.



Грузия взяла на себя обязательства продолжать укрепление отношений с Израилем. По этой причине позвольте мне пригласить вас снова посетить Грузию, чтобы вы могли своими глазами увидеть развитие нашего государства и почувствовать особое отношение грузин к Израилю.



В последние годы мы были свидетелями значительного прогресса в наших отношениях. Он коснулся практически всех областей: сельского хозяйства, высоких технологий, безопасности. Как вы уже упомянули, наши нации сталкиваются с похожими угрозами. Мы поддерживаем вас и вашу страну в стремлении обеспечить долгосрочную стабильность для граждан Израиля.



Я хотел бы вновь выразить обязательства нашего правительства и наших граждан по укреплению двусторонних отношений. Я отношусь к этому визиту как к отличной возможности обсудить интересные перспективы, заложенные в нашем будущем сотрудничестве".



Источник: newsru.co.il Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу 24 июля принял в своей канцелярии в Иерусалиме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.Во встрече приняли участие с грузинской стороны - министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, с израильской - министр регионального сотрудничества Цахи Анегби, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели и заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен.Премьер-министр Нетаниягу заявил: "2600 лет истории проживания евреев на территории Грузии связывают наши народы, и сегодня в Грузии насчитывается 100000 евреев. Мне повезло, что многие из них - мои хорошие друзья, а некоторые даже присутствуют на этой встрече.Мы - два динамичных государства, стоящих перед будущим и стремящихся обеспечить его, идти к прогрессу.Я считаю, что мы все столкнулись с большой угрозой. Мы оба обеспокоены тем, что происходит в Сирии. Мы должны действовать сообща, чтобы победить силы радикального ислама. Мы также стремимся укреплять наше сотрудничество в области безопасности, здравоохранения, водных ресурсов и, конечно же, других сферах, которые помогут защитить наших граждан и улучшить их жизнь.Я был в Грузии, и меня очень впечатлил талант грузинского народа, его дружелюбие, и то, как быстро и естественно между нами возникла симпатия. Мы близнецы, каждый из нас живет в очень сложном регионе. Мы маленькие страны с большим будущим. Нам стоит работать вместе.В этом духе я приветствую вас в Иерусалиме".Премьер-министр Грузии: "Я хочу поблагодарить вас за приглашение, за возможность обсудить с перспективы сотрудничества. Грузия заинтересована в углублении отношений с вашим государством.Как вы сказали, господин премьер-министр, 2600 лет гармоничного сосуществования и дружбы наших народов укоренены в нашей национальной истории. Личные отношения между евреями и грузинами есть образец для подражания.В 2017 году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений с Израилем. Но, как было сказано, наши теплые и глубокие отношения длятся уже многие поколения, и мы гордимся этой особенной дружбой между нашими гражданами. Я рад тому, что отношения между Израилем и Грузией развиваются в быстром темпе.Грузия взяла на себя обязательства продолжать укрепление отношений с Израилем. По этой причине позвольте мне пригласить вас снова посетить Грузию, чтобы вы могли своими глазами увидеть развитие нашего государства и почувствовать особое отношение грузин к Израилю.В последние годы мы были свидетелями значительного прогресса в наших отношениях. Он коснулся практически всех областей: сельского хозяйства, высоких технологий, безопасности. Как вы уже упомянули, наши нации сталкиваются с похожими угрозами. Мы поддерживаем вас и вашу страну в стремлении обеспечить долгосрочную стабильность для граждан Израиля.Я хотел бы вновь выразить обязательства нашего правительства и наших граждан по укреплению двусторонних отношений. Я отношусь к этому визиту как к отличной возможности обсудить интересные перспективы, заложенные в нашем будущем сотрудничестве".











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