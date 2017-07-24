Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия имеет сильную поддержку американского народа, правительства и конгресса - Талаквадзе


24.07.2017   22:45
«Грузия имеет сильную поддержку американского народа, правительства и конгресса», - об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Талаквадзе сделал комментарий по поводу нового законопроекта конгресса США, который предполагает введение новых санкций против России из-за агрессии, осуществленной ею в отношении Грузии и Украины.

«У Грузии есть сильная поддержка со стороны американского народа, правительства и конгресса. После представления сенатом США резолюции в поддержку Грузии, после встреч премьера Квирикашвили с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом, теперь палата представителей США согласует новый законопроект, который устанавливает новые санкции против России из-за агрессии, осуществленной в отношении Грузии и Украины. Ясно, что в Вашингтоне поддержка в отношении Грузии растет. Грузия во всех горячих точках мира стоит рядом с друзьями и друзья не оставляют Грузию одну перед вызовами. Наша власть продолжает прагматичную внешнюю политику, основным условием которой является защита национальных интересов, надежная репутация на международной арене, успешные реформы и поддержка идеи свободы в мире», - заявляет Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Депутат требует ввести регуляции в сфере онлайн-казино
Глава Минэнерго Грузии считает претензии «Интер РАО» безосновательными
Строительство ЛЭП в направлении России идет по графику - министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Следователь полиции задержан за хулиганство в Аджарии
Премьер-министр Грузии почтил память жертв Холокоста на Иерусалимском «Яд ва-Шем»
США и НАТО должны реагировать на политику России в Европе - генерал-лейтенант Ходжес
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна