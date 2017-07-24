Грузия имеет сильную поддержку американского народа, правительства и конгресса - Талаквадзе

24.07.2017 22:45 «Грузия имеет сильную поддержку американского народа, правительства и конгресса», - об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



Талаквадзе сделал комментарий по поводу нового законопроекта конгресса США, который предполагает введение новых санкций против России из-за агрессии, осуществленной ею в отношении Грузии и Украины.



«У Грузии есть сильная поддержка со стороны американского народа, правительства и конгресса. После представления сенатом США резолюции в поддержку Грузии, после встреч премьера Квирикашвили с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом, теперь палата представителей США согласует новый законопроект, который устанавливает новые санкции против России из-за агрессии, осуществленной в отношении Грузии и Украины. Ясно, что в Вашингтоне поддержка в отношении Грузии растет. Грузия во всех горячих точках мира стоит рядом с друзьями и друзья не оставляют Грузию одну перед вызовами. Наша власть продолжает прагматичную внешнюю политику, основным условием которой является защита национальных интересов, надежная репутация на международной арене, успешные реформы и поддержка идеи свободы в мире», - заявляет Талаквадзе.















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