Конгресс США сегодня проведет голосование по законопроекту о введении новых санкций в отношении России

25.07.2017 10:44 На сайте Конгресса США опубликован законопроект о новых санкциях Вашингтона в отношении России, голосование по нему должно состояться 25 июля.



Документ предусматривает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, для нефтегазовых компаний - до 30 дней.



Вашингтон вновь отказывается поддерживать газопровод «Северный поток 2», так как он оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине.



Кроме того, в законопроекте отмечается, что санкции не должны коснуться сотрудничества США и России в космической сфере. Документ предусматривает ограничение права лидера Белого дома в решении вопроса смягчения или снятия санкций в отношении России и Ирана. Для этого Дональду Трампу потребуется согласие Конгресса.



Конгресс заключает, что власти России аннексией Крыма в 2014 году, незаконной оккупацией т.н. Южной Осетии и Абхазии в 2008 году и дестабилизирующими действиями на востоке Украины продолжают нарушать свои обязательства, взятые в соответствии с различными меморандумами о гарантиях безопасности.



В этом же документе отмечено, что Россия продолжает игнорировать условия заключенного с Грузией соглашения 2008 года, которое требует вывода войск России, обеспечения свободного доступа гуманитарных групп в регионы т.н. Южной Осетии и Абхазии, а также осуществления мониторинга в зоне конфликта Миссией наблюдателей Европейского Союза.



Конгресс возлагает на Российскую Федерацию ответственность за насилие в Восточной Украине. Конгресс призывает президента потребовать от властей России: вывести свои силы с территории Грузии, Украины и Молдовы; вернуть контроль над границами этих территорий соответственно властям этих стран.

В документе отмечено, что власти России применяли и продолжают применять в отношении Грузии и Украины силы, разведывательные операции, что представляет собой явную угрозу для стран Европы и Евразии.



В законопроекте отмечено, что в 2018-19 финансовом году на противодействие российскому влиянию будет выделено 250 миллионов долларов, которые должны быть направлены на достижение различных целей. В списке помощь тем странам, которые участвуют в процессе расширения деятельности НАТО или Евросоюза, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Македонию, Молдову, Косово, Сербию и Украину.















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