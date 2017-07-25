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Сенат США: работа над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена


25.07.2017   11:59
Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер заявляет, что несмотря на предыдущие сообщения о двухпартийном соглашении, подготовка законопроекта о новых санкциях в отношении России еще не завершена.

«Мы все еще должны немного работать», – сказал Коркер журналистам 24 июля и добавил, что ожидает быстрого устранения некоторых разногласий.

Это заявление Коркера был обнародовано вскоре после того, как Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит законопроект, чтобы определить, это ли «лучшее предложение» для американского народа.

«Он собирается изучить этот законопроект и посмотреть, как выглядит конечный продукт», – заявила 24 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Замечания Белого дома и Коркера противоречат предыдущим заявлениям администрации Трампа и членов Конгресса о статусе законопроекта о санкциях.

22 июля республиканские и демократические конгрессмены в Вашингтоне заявили, что достигли согласия относительно законодательства, которое предусматривает новые санкции против Москвы и ограничивает возможности президента США самостоятельно сокращать или усиливать такие санкции. Через день после этого Белый дом отмечал, что готов принять законодательные изменения, которым администрация Трампа сначала возражала.






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