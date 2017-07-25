Премьер-министр Грузии получил из рук Патриарха Иерусалимского золотой крест

25.07.2017 12:15 Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили получил в награду от Патриарха Иерусалимского Феофила III золотой крест с короной и звездой, сообщается на сайте администрации правительства Грузии. В кабмине отметили, что подобную награду от Патриарха Иерусалимcкого высшее должностное лицо получило впервые.



«Ваша страна и народ имеют особую связь с Иерусалимом, Святой землей и Иерусалимской патриархией. Согласно преданию, святая Нино, просветительница вашей страны, была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Кроме того, нас связывает много других исторических и культурных факторов», - отметил Феофил III.



Квирикашвили в свою очередь подчеркнул вклад патриарха в сохранение мира и стабильности в регионе. Глава грузинского правительства находится с двухдневным визитом в Израиле. Он уже встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.















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