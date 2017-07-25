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Обязанности главы Службы государственного аудита будет исполнять его заместитель - Нармания


25.07.2017   12:46
Обязанности главы Службы государственного аудита будет исполнять его заместитель, - так ответил мэр Тбилиси Давид Нармания на вопрос журналистов, поступало ли ему предложение в связи с назначением на должность руководителя этой службы.

«Посмотрим, у меня нет конкретной информации. Знаю, что сегодня истекает срок полномочий главы Службы государственного аудита. Заместитель будет исполнять обязанности в установленном порядке», - заявил Давид Нармания.

На вопрос, согласится ли Нармания занять этот пост в случае соответствующего предложения, он сообщил, что консультации ведутся по очень многим вопросам.

«Не будем опережать события. Как я сказал ранее, консультации ведутся по очень многим вопросам», - заявил Давид Нармания.

Сегодня истекают полномочия действующего главы Службы государственного аудита Лаши Тордия. На данный момент неизвестно, кто займет этот пост, однако распространилась информация, что на должность главного аудитора рассматриваются кандидатуры действующего мэра Тбилиси Давида Нармания и депутата большинства Вано Зардиашвили.






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