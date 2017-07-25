Грузия намерена тесно сотрудничать с Израилем - премьер

25.07.2017 13:42 Грузия намерена тесно сотрудничать с Израилем, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, подводя итоги первого дня визита в Иерусалим.



Квирикашвили находится в Израиле с двухдневным визитом. Премьер уже встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. На встрече главы правительств обсуждали торговые отношения между странами и вопросы безопасности.



"С премьер-министром Израиля у нас был очень важный разговор, и мы запланировали на ближайшие месяцы интенсивные визиты между министерствами. Я думаю, высокие технологии Израиля очень нужны Грузии. Также мы думаем, что наше сотрудничество в сфере безопасности может оказаться очень важным", — заявил Квирикашвили.



Премьер министр отметил, что Израиль очень важен для Грузии.



"Израиль, как государство, очень важен для нас. Вызовы, перед которыми мы стоим, похожи. Израиль смог построить очень сильное государство. Для этого нужна консолидация всего народа, и это действительно пример для каждого малого народа, который хочет обеспечить долгосрочную стабильность в своей стране", — сказал Квирикашвили.



Глава правительства Грузии также рассказал об ожиданиях от сотрудничества с Израилем.



"Я пригласил премьер-министра Нетаньяху в Грузию, и он принял это приглашение", — сказал Квирикашвили.



Премьер отметил, что, вероятно, после визита Нетаньяху, активизируются и визиты израильских бизнесменов.



В рамках визита запланированы встречи премьер-министра Грузии и с президентом Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом.



Помимо официальных встреч запланирована встреча премьер-министра с грузинской диаспорой.



В составе грузинской делегации глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и советник премьер-министра по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе.















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