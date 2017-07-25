Оппозиционный депутат извинился за появление на акции в Тбилиси с оружием

25.07.2017 13:43 Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия – движения за свободу" Отар Кахидзе извинился за то, что появился на акции протеста в центре Тбилиси в минувшее воскресенье с пистолетом.



"Европейская Грузия" организовала акцию на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, на том же месте, где неделей ранее прошел "Марш грузин" против незаконных мигрантов. Во время акции камеры журналистов зафиксировали у депутата Кахидзе пистолет, который был виден из-под рубашки.



Параллельно на проспекте Агмашенебели собрались сторонники "Марша грузин", которые забросали участников акции "Европейской Грузии" яйцами и бутылками. Полиции удалось разрядить ситуацию.



"Оружие у меня легально, и у меня, как у члена парламента, есть право на ношение. Это не незаконное оружие. Я ношу оружие. В ходе акции я планировал оставить оружие в машине, но мне пришлось остановить машину далеко и, соответственно, чтобы дойти до акции, мне нужно было преодолеть большое расстояние, а меры безопасности не были достаточно соблюдены", — сказал Кахидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя.



Он назвал свое появление на акции с оружием ошибкой, но объяснил это существующей опасностью.



"Там были участники контракции, и, соответственно, нападение на меня не было исключено", — сказал Кахидзе.















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