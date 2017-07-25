Грузия и Казахстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

25.07.2017 13:54 Грузия и Казахстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе в интервью "24Хабар" подчеркнул важность этой даты для наших народов.



Зураб Абашидзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Казахстане:



- От чистого сердца хотел бы поздравить и грузинов, и казахстанцев. 25 лет назад мы установили дипломатические отношения после распада Cоветского Cоюза. С тех пор за 25 лет я хотел бы вспомнить те достижения, которых добились Грузия и Казахстан. Наши страны состоят в дружеских и братских отношениях, я надеюсь на их дальнейшее укрепление.















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