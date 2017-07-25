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Служба аудита обнаружила завышенные зарплаты в министерстве спорта - СМИ
25.07.2017 15:54
Проверка Службы Государственного аудита выявила значительные нарушения в министерстве спорта и по делам молодежи Грузии с точки зрения выдачи зарплат и надбавок. Результаты аудиторской проверки публикует телекомпания «Рустави-2».
Так, по данным службы аудита, сотрудникам существующего при министерстве «Фонде развития футбола» выдавались двойные зарплаты. При этом сотрудники фонда заявляют, что они не знали, что таким образом нарушают соответствующее законодательство.
В отчете аудиторской службы уделяется особое внимание зарплате директора фонда Зазы Долидзе, который получает в месяц 6 тысяч 250 лари (около 2 600 долларов). Также не соответствует закону увеличенная в два раза зарплата Акакия Лодия — первого заместителя министра спорта и по делам молодежи Тариела Хечикашвили.
Также в министерстве ежемесячно начисляются надбавки к зарплатам. В ведомстве заявляют, что проводят политику сокращения государственных расходов и по сравнению с 2015 годом уменьшили траты на 50 тысяч лари (около 20 тысяч долларов).
Кроме того, согласно отчету службы аудита, в министерстве спорта многих чиновников обслуживают служебные автомобили, которые не полгаются им согласно должностному положению. В ведомстве также зафиксированы факты неоднократного превышения командировочных расходов, — отмечает телекомпания.
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