Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Служба аудита обнаружила завышенные зарплаты в министерстве спорта - СМИ


25.07.2017   15:54
Проверка Службы Государственного аудита выявила значительные нарушения в министерстве спорта и по делам молодежи Грузии с точки зрения выдачи зарплат и надбавок. Результаты аудиторской проверки публикует телекомпания «Рустави-2».

Так, по данным службы аудита, сотрудникам существующего при министерстве «Фонде развития футбола» выдавались двойные зарплаты. При этом сотрудники фонда заявляют, что они не знали, что таким образом нарушают соответствующее законодательство.

В отчете аудиторской службы уделяется особое внимание зарплате директора фонда Зазы Долидзе, который получает в месяц 6 тысяч 250 лари (около 2 600 долларов). Также не соответствует закону увеличенная в два раза зарплата Акакия Лодия — первого заместителя министра спорта и по делам молодежи Тариела Хечикашвили.

Также в министерстве ежемесячно начисляются надбавки к зарплатам. В ведомстве заявляют, что проводят политику сокращения государственных расходов и по сравнению с 2015 годом уменьшили траты на 50 тысяч лари (около 20 тысяч долларов).

Кроме того, согласно отчету службы аудита, в министерстве спорта многих чиновников обслуживают служебные автомобили, которые не полгаются им согласно должностному положению. В ведомстве также зафиксированы факты неоднократного превышения командировочных расходов, — отмечает телекомпания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне чиновники и муфтият "уговорили" воссоединиться 240 распавшихся семей
В Грузии начинаются масштабные учения НАТО
В Грузии спасли иностранных туристов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна