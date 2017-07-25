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Квирикашвили: Грузия является очень надежным партнером Израиля в полном вызовов регионе
25.07.2017 15:56
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Израиля Рувеном Ривлином. Как сообщают в администрации правительства, стороны говорили о позитивной динамике двустороннего сотрудничества в конкретных сферах и последующем углублении отношений.
Георгий Квирикашвили подчеркнул особые грузино-израильские отношения и отметил, что история дружбы двух народов насчитывает 2 600 лет.
«Среди грузин очевиден весьма позитивный настрой, сентиментальность по отношению к евреям. Для нас большая радость принимать ежегодно 150 000 туристов из Израиля, количество которых ежемесячно растет, а наше сотрудничество очень плодотворно во многих сферах. Для нас незабываем ваш визит в Грузию, состоявшийся несколько месяцев назад, в ходе которого у нас была возможность обсуждения путей углубления отношений. Осенью же мы примем заседание межправительственной комиссии, чтобы рассмотреть возможности углубления сотрудничества в различных сферах, будь это сельское хозяйство, высокие технологии, образование или безопасность. Мы стоим перед схожими вызовами, и мы должны учиться на вашем опыте. Грузия является очень надежным партнером Израиля в этом полном вызовов регионе», - заявил премьер-министр Грузии.
На особенных дружеских отношениях заострил внимание президент Государства Израиль.
По словам Рувена Ривлина, грузинский и еврейский связывает многое.
«В Израиле живет довольно много грузин и в Грузии достаточно большая еврейская диаспора. Наши народы связывает очень многое. Из Грузии в Израиль и из Израиля в Грузию ежегодно путешествуют 150 000 туристов. Эти связи очень радуют нас, особенно в сферах сельского хозяйства и безопасности, очень важных для обеих стран. Мы очень интенсивно сотрудничаем с этой целью. С надеждой мы смотрим на расширение наших отношений», - обратился президент Израиля к премьер-министру Грузии.
В расширенной встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных Дел Михаил Джанелидзе и советник премьер-министра по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе.
Премьер-министр Грузии сделал памятную запись в Книге почетных гостей президента Государства Израиль.
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