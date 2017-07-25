«Республиканцы» требуют от премьера разъяснений о его заявлении о секуляризме

25.07.2017 16:09 Заявление о секуляризме, сделанное 23 июля премьер-министром Георгием Квирикашвили, стало предметом критики. "Республиканская партия" требует объяснений от главы правительства Грузии.



Председатель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе на сегодняшнем брифинге ознакомила СМИ с позицией партии. По оценке "Республиканской партии", своим "опасным и антиконституционным заявлением Георгий Квирикашвили поставил под вопросом секуляризм в Грузии".



В частности на открытии новой гостиницы патриархии в селе Сно, на котором присутствовали председатель парламента и президент, он заявил, что "секулярность в Грузии в своем классическом понимании неуместен".



"Согласно статье 9 Конституции Грузии, Церковь независима от государства. Соответственно той же статье, "конституционное соглашение между государством и Церковью полностью должно соответствовать всеобще признанным принципам и нормам международного права, в частности в сфере прав и основных свобод человека"- так четко защищен институциональный секуляризм по Конституции Грузии. Более того, действующая Конституция основана на исторически-правовом наследии Конституции 1921 года, где объявлено не только размежевание и независимость государства и Церкви, но и по статье 144 "запрещено выделение расходов из государственной казны, и местных самоуправлений для нужд религиозных дел".



Грузия является секулярным государством, что означает, что Церковь и государство институционального размежеваны друг от друга. Кто какого религиозного убеждения, это личное дело каждого человека, но полномочием государства является обеспечение равенства всех своих граждан, невзирая на религиозное вероисповедание. Это и есть принцип секулярности, и никакой другой классической или неклассической секулярности не существует.



Европейское демократическое государство, одним из главных оснований которого является именно институциональная секулярность, является выбором граждан Грузии, а у премьер-министра нет мандата ставить под сомнение этот выбор в нашей стране.



Мы не раз отмечали, что в условиях всех властей в течение ряда лет сформировалась уродливая практика отношений между государством и Церковью. Этому содействовали все власти. Прямое финансирование патриархии из государственного, муниципального бюджета или резервных фондов, факты передачи движимого и недвижимого имущества, земли, переданные по символической цене 1 лари коммерческим или некоммерческим фирмам - все это давно уже вышло за рамки конституционного соглашения, существующего между Церковью и государством. Эта практика принимает все более уродливые формы, и это уже откровенно заявляет первое лицо страны - он подкрепляет идеологически то, что осуществляется в практике.



К примеру, только Городское собрание Тбилиси с января 2017 года по сегодняшний день передало патриархии за символическую сумму 16,590 квадратных метров земельной площади, а по состоянию на 2015 год в собственности патриархии Грузии в общем итоге зафиксировано 16 742 987.82 квадратных метров (согласно исследованию ЕМС).



За период существования независимой Грузии ни одна первая персона страны не делала неконституционное заявление подобного содержания. Премьер должен срочно ответить, почему он вышел за рамки Конституции. А власть должна по существу пересмотреть рамки отношений между Церковью и государством, порядок финансирования, и соблюдать Конституцию - обеспечить взаимное невмешательство и независимость Церкви и государства"- отметили в "Республиканской партии".



Напомним, секуляризм подразумевает свободу вероисповедания. В секуляризме подразумевается, что мирская жизнь, деятельность, является эмансипированной от духовной жизни. В то же время секуляризм подразумевает, что государство нейтральное по отношению ко всем религиям, и более того, государство не оказывает финансовую помощь ни одной религии.

















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