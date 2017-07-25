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Азербайджан и Грузия проведут очередные консультации по делимитации границ
25.07.2017 16:20
Очередные консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией пройдут осенью в Тбилиси, сообщил во вторник Trend дипломатический источник.
В ходе консультаций планируется рассмотреть вопросы прохождения линии государственной границы, продолжить обсуждения по несогласованным участкам.
Отметим, что Азербайджан и Грузия намерены в этом году завершить переговоры по делимитации государственной границы.
О необходимости завершения этого процесса заявили ранее в министерствах иностранных дел обеих стран.
Граница между Азербайджаном и Грузией составляет 480 километров. Государственными комиссиями двух стран согласована большая часть пограничной линии. Согласно данным различных источников, на настоящее время согласованы уже 66-70 процентов линии госграницы.
С азербайджанской стороны председателем Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией является заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
Предыдущее заседание комиссии состоялось в апреле этого года в Баку.
Ранее Азербайджан и Россия завершили делимитацию границ. В настоящее время идут обсуждения по демаркации.
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