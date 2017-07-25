|
Грузии придется в третий раз представлять судей для отбора в ЕСПЧ
25.07.2017 17:01
Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Страсбургском суде будет объявлен в третий раз Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Европейском суде по правам человека сегодня будет объявлен еще раз.
Как известно, коллегия экспертов советников Совета Европы считает Ладо Чантурия подходящим кандидатом в судьи ЕСПЧ. Что касается еще двух представленных кандидатов, Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе, с учетом новых правил, эксперты считают, что Гецадзе молод и имеет недолгий судейский опыт, а в отношении Джапаридзе говорится, что у нее имеется ценный профессиональный опыт, однако масштаб и продолжительность недолги.
Как поясняют в Министерстве юстиции, поскольку список кандидатов должен состоять из трех человек, для отбора новых кандидатов вместо Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе сегодня будет объявлен конкурс.
Желающие принять участие в конкурсе, объявленном внутри страны, смогут внести документы до 25 августа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна