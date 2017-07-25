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Грузии придется в третий раз представлять судей для отбора в ЕСПЧ


25.07.2017   17:01
Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Страсбургском суде будет объявлен в третий раз Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Европейском суде по правам человека сегодня будет объявлен еще раз.

Как известно, коллегия экспертов советников Совета Европы считает Ладо Чантурия подходящим кандидатом в судьи ЕСПЧ. Что касается еще двух представленных кандидатов, Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе, с учетом новых правил, эксперты считают, что Гецадзе молод и имеет недолгий судейский опыт, а в отношении Джапаридзе говорится, что у нее имеется ценный профессиональный опыт, однако масштаб и продолжительность недолги.

Как поясняют в Министерстве юстиции, поскольку список кандидатов должен состоять из трех человек, для отбора новых кандидатов вместо Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе сегодня будет объявлен конкурс.
Желающие принять участие в конкурсе, объявленном внутри страны, смогут внести документы до 25 августа.






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