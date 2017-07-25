Грузии придется в третий раз представлять судей для отбора в ЕСПЧ

25.07.2017 17:01 Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Страсбургском суде будет объявлен в третий раз Конкурс для представления списка из трех человек для отбора судей из Грузии в Европейском суде по правам человека сегодня будет объявлен еще раз.



Как известно, коллегия экспертов советников Совета Европы считает Ладо Чантурия подходящим кандидатом в судьи ЕСПЧ. Что касается еще двух представленных кандидатов, Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе, с учетом новых правил, эксперты считают, что Гецадзе молод и имеет недолгий судейский опыт, а в отношении Джапаридзе говорится, что у нее имеется ценный профессиональный опыт, однако масштаб и продолжительность недолги.



Как поясняют в Министерстве юстиции, поскольку список кандидатов должен состоять из трех человек, для отбора новых кандидатов вместо Софио Джапаридзе и Шота Гецадзе сегодня будет объявлен конкурс.

Желающие принять участие в конкурсе, объявленном внутри страны, смогут внести документы до 25 августа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

