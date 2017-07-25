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Завтра пройдет внеочередное заседание парламента


25.07.2017   17:27
Президент Грузии удовлетворил просьбу парламента о назначении 26 июля внеочередного пленарного заседания. Об этом пресс-спикер президента Екатерина Мишвеладзе сообщила в ходе сегодняшней традиционной пресс- конференции.

«Президент удовлетворил просьбу парламента о назначении 26 июля внеочередного заседания. Как известно, наряду другими вопросами депутаты обсудят представленные президентом мотивированные замечания. Президент еще раз призывает законодательный орган учесть значимость самоуправления, не препятствовать демократическому развитию страны и выслушать собственное население», - заявила Мишвеладзе.

Парламент вчера обратился к президенту с просьбой назначить 26 июля внеочередное пленарное заседание.
Напомним, Георгий Маргвелашвили использовал право вето в связи с тремя законопроектами, принятыми парламентом. Один из них – проект изменений в «Кодексе местного самоуправления», два – законопроекты связанные с «Избирательным кодексом».






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