Хоштария: Мэрия продолжает использовать деньги наших граждан в своих политических целях

25.07.2017 17:40 «Мэрия продолжает использовать деньги наших граждан в своих политических целях» - заявила кандидат в мэры Тбилиси от "Европейской Грузии" Елена Хоштария. В "Европейской Грузии" заявляют, что зарплата людей, которых взяли в преддверии выборов, обходится городу 450 780 лари.



Партия опубликовала соответствующую информацию: Яго Качкашвили - 4 800 лари, Татьяна Датукашвили - 4 350 лари, Мамука Кавтелишвили- 4 350 лари, Николоз Бериашвили - 4 350 лари, Николоз Эсебуа - 3 240 лари, Вахтанг Мчедлишвили - 5 800 лари, Тамар Бодокия - 5 42 лари, Нона Кандиашвили- 5 250 лари.



"Мэрия продолжает использовать, и тратить деньги наших граждан в политических целях. Нам стало известно, что с июня мэрия начала массово набирать специалистов избирательной кампании и пиарщиков с очень высокой оплатой. Это гораздо больше, чем в среднем зарплата сотрудника мэрии, который в среднем получает 1300 лари. Разумеется, этих людей набирают к выборам. Сегодня начинается рассмотрение поправок к бюджету.



Тогда, когда зарплата этих людей обойдется городу около полумиллиона, параллельно сокращают компенсацию пострадавших 13 июня на миллион лари, и сокращают субсидирование коммунальных налогов социально незащищенным людям, для которых это является жизненно важным расходом. Очень хорошо видно отношение мэрии, которая использует, тратит деньги в политических целях, для своего благоденствия, и отбирает их от первой необходимости. Когда я стану мэром, мы фундаментально изменим именно это, сократятся эти несправедливые, политические, и коррупционные расходы, у людей возрастут пенсии на 50 лари, а также социальная помощь увеличится на 70 лари"- заявила Елена Хоштария.

















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