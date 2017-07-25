Коррупционные тендеры тбилисского градоначальника и 3 миллиона лари на высохшие саженцы

25.07.2017 19:14 В результате коррупционной сделки 3 миллиона лари из столичного бюджета были потрачены бесцельно,- независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили изобличает Службу озеленения мэрии в коррупции.



Дело касается тендера, объявленного в августе 2016 года, в котором выиграла компания, созданная через 6 дней после объявления тендера.



Компания "Озеленение 2016" всего выиграла 4 тендера, и получила за них до 3 миллионов лари.



По коррупционной сделке компания сдала мэрии 100% саженцев для озеленения таким образом, что они никаким стандартам не соответствовали. Примечательно, что компания получала бюджетные средства для ухода за саженцами, уже высохшими ко времени посадки.



Еще одним беззаконием является то обстоятельство, что ООО "Озеленение 2016" незаконно занимает для своего хозяйства около одного гектара земли на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, где осуществляет продажу саженцев. Город в результате этих действий теряет как минимум арендную плату, что, предположительно больше 100 000 лари.



Прокуратура уже несколько месяцев изучает этот факт, опрошены десятки человек, в том числе высокопоставленные должностные лица Службы озеленения и экологии мэрии. Однако за хищение бюджетных средств до сих пор не стоит вопрос ответственности кого-либо.















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