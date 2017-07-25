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Осенью в Тбилиси пройдет заседание грузино-израильской межправкомиссии


25.07.2017   19:51
Осенью в Грузии состоится заседание межправительственной грузино-израильской комиссии, на которой обсудят вопросы развития сотрудничества в разных сферах. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по итогам встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Квирикашвили находится в Израиле с официальным двухдневным визитом. Он уже провел встречу со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра с председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом.

«Осенью мы примем заседание межправительственной комиссии для того, чтобы обсудить возможности углубления сотрудничества в разных сферах, будь то сельское хозяйство, высокие технологии, образование или безопасность. Мы стоим перед одинаковыми вызовами, и мы должны учиться вашему опыту. Грузия является очень важным партнером для Израиля в соседстве, полном этими вызовами», — сказал Квирикашвили.

В ходе выступления грузинский премьер отметил и позитивную динамику роста потока туристов из Израиля в Грузию.

«Среди грузин явно есть позитивное настроение, чувствительное отношение к израильтянам. Мы рады, что ежегодно принимаем 150 тысяч туристов из Израиля, количество которых ежегодно растет, а наше сотрудничество является очень плодотворным во многих сферах», — сказал Квирикашвили.

На встрече с Ривлином присутствовали вице-премьер Грузии, глава МИД Михаил Джанелидзе и советник грузинского премьера по вопросам внешних связей Тедо Джапаридзе.

«В Израиле проживает довольно много грузин и в Грузии есть довольно большая еврейская диаспора. Наши нации связывает очень многое. Из Грузии в Израиль и, наоборот, из Израиля в Грузию ежегодно путешествуют 150 тысяч туристов. Эти связи нас очень радуют, особенно в сферах сельского хозяйства и безопасности, которые очень важны для обоих стран», — отметил президент Израиля, обращаясь к премьеру Грузии.

По словам Ривлина, Израиль с надеждой смотрит на расширение отношений между двумя странами.

Во время визита в резиденцию президента Израиля Квирикашвили сделал памятную запись в книге почетных гостей.

"Новости-Грузия"





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