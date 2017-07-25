Осенью в Тбилиси пройдет заседание грузино-израильской межправкомиссии

25.07.2017 19:51 Осенью в Грузии состоится заседание межправительственной грузино-израильской комиссии, на которой обсудят вопросы развития сотрудничества в разных сферах. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по итогам встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.



Квирикашвили находится в Израиле с официальным двухдневным визитом. Он уже провел встречу со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра с председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и лидером оппозиции в Кнессете Ицхаком Герцогом.



«Осенью мы примем заседание межправительственной комиссии для того, чтобы обсудить возможности углубления сотрудничества в разных сферах, будь то сельское хозяйство, высокие технологии, образование или безопасность. Мы стоим перед одинаковыми вызовами, и мы должны учиться вашему опыту. Грузия является очень важным партнером для Израиля в соседстве, полном этими вызовами», — сказал Квирикашвили.



В ходе выступления грузинский премьер отметил и позитивную динамику роста потока туристов из Израиля в Грузию.



«Среди грузин явно есть позитивное настроение, чувствительное отношение к израильтянам. Мы рады, что ежегодно принимаем 150 тысяч туристов из Израиля, количество которых ежегодно растет, а наше сотрудничество является очень плодотворным во многих сферах», — сказал Квирикашвили.



На встрече с Ривлином присутствовали вице-премьер Грузии, глава МИД Михаил Джанелидзе и советник грузинского премьера по вопросам внешних связей Тедо Джапаридзе.



«В Израиле проживает довольно много грузин и в Грузии есть довольно большая еврейская диаспора. Наши нации связывает очень многое. Из Грузии в Израиль и, наоборот, из Израиля в Грузию ежегодно путешествуют 150 тысяч туристов. Эти связи нас очень радуют, особенно в сферах сельского хозяйства и безопасности, которые очень важны для обоих стран», — отметил президент Израиля, обращаясь к премьеру Грузии.



По словам Ривлина, Израиль с надеждой смотрит на расширение отношений между двумя странами.



Во время визита в резиденцию президента Израиля Квирикашвили сделал памятную запись в книге почетных гостей.



"Новости-Грузия"











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