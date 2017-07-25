Канделаки: Министр юстиции постаралась выдать очередной скандал и позор за успех

25.07.2017 20:01 Сегодня министр юстиции постаралась выдать обществу за успех очередной скандал и позор, который она второй раз навлекла на нашу страну- заявил член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки.



Депутат отозвался на информацию, согласно которой из трех кандидатур только Ладо Чантурия сочли кандидатом, соответствующим для страсбургского суда.



По мнению Канделаки, второй раз происходит так, что даже с точки зрения формальной квалификации Грузия отправляет в Европейский суд несоответствующих кандидатов.



"Прежде всего, господина Чантурия никто не утверждал судьей. Весь процесс, который провели правительство и Министерство юстиции, был полным махинаций для того, чтобы квалифицированные кандидаты не попали в ту тройку, которая была отослана в Страсбург. Можно на пальцах перечесть страны, список которых полностью вернули, и вам известно, что в январе впервые в нашей истории полностью был забракован и возвращен весь список, который послали из суда"- заявил Канделаки.



По его же словам, то, что министр юстиции объявляет новый конкурс, обязательства чего у нее формально нет, означает, что Цулукиани признает, что весь пройденный процесс является дискредитированным.



"На таком фоне, на фоне того позора и скандала, который она второй раз навлекла на нашу страну, в любом демократическом государстве она уже была бы в отставке, но к сожалению этого не происходит, поскольку правительство полностью включено в эти манипуляции для того, чтобы квалифицированные кандидаты не прошли"- отметил Георгий Канделаки.



Напомним, что коллегия Страсбургского суда из трех кандидатов, представленных из Грузии в судьи международного суда, одобрила только одну кандидатуру Ладо Чантурия.



Согласно информации Минюст, Ладо Чантурия продолжает участвовать в отборочном конкурсе на позицию судьи Страсбургского суда, и собеседование с ним, предположительно, состоится осенью.



Касательно еще двух представленных кандидатур, Софьи Джапаридзе и Шоты Гецадзе, по пояснению министерства, с учетом новых правил коллегия экспертов-советников Совета Европы посчитала, что Гецадзе молод и у него небольшой судейский опыт, а в случае Софьи Джапаридзе сказано, что у нее ценный профессиональный опыт, но масштаб и длительность опыта короткий.

















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