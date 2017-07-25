Меру наказания депутату, явившемуся на акцию с оружием, определит суд

25.07.2017 20:40 Член "Европейской Грузии", депутат Отар Кахидзе покинул здание Управления Старого Тбилиси. По его словам, правоохранители составили протокол правонарушения. Кахидзе отметил, что полиция действовала по закону.



"Полиция действовала согласно закону. Составили протокол правонарушения. Я нарушил закон, и соответственно не отрицаю этого. Я не собираюсь уворачиваться разными способами, и несу ответственность за все действия, которые совершил. Еще раз поясняю, что это действие не было целенаправленным, все это вызвано моей небрежностью"- заявил Отар Кахидзе.



Согласно правовым процедурам, в связи с этим вопросом Управление Старого Тбилиси отправит соответствующие документы суду, и затем суд примет решение, депутат Отар Кахидзе получит словесное предупреждение, или будет оштрафован административным штрафом в размере 500 лари.



В материале, распространенном вчера "Палитравидео" видно, как один из лидеров "Европейской Грузии", депутат Отар Кахидзе передвигался с оружием на акции, организованной 23 июля той же партией. Соответственно, депутат нарушил пункт 2 статьи 11 закона "О собраниях и манифестациях". Соответственно данному закону, участникам сбора или манифестаций запрещено иметь при себе огнестрельное оружие, взрывчатые, легко воспламеняющиеся, радиоактивные вещества, или холодное оружие.



В связи с происшедшим фактом в Управлении Старого Тбилиси Министерства внутренних дел возбуждено следствие по статье 174 прим, и пункту 12 статьи 239 Кодекса административного правонарушения.

















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